Финский энергетик резко ответил на угрозу «смерти от холода»

Смерти от холода жителям Финляндии зимой не грозят, заявил генеральный директор местной электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.



Как рассказал Руусунен РИА Новости 1 ноября, кратковременные отключения электроэнергии в Финляндии возможны, никакой драмы в этом нет, они позволяют сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. А вот блэкаутов со смертями от холода не предвидится.



«Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов», — отметил глава Fingrid.

