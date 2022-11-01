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    Финский энергетик резко ответил на угрозу «смерти от холода»

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    6 комментариев

    Смерти от холода жителям Финляндии зимой не грозят, заявил генеральный директор местной электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.

    Как рассказал Руусунен РИА Новости 1 ноября, кратковременные отключения электроэнергии в Финляндии возможны, никакой драмы в этом нет, они позволяют сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. А вот блэкаутов со смертями от холода не предвидится.

    «Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов», — отметил глава Fingrid.

    Юкка Руусунен комментировал материал американского агентства Bloomberg, в котором прекращение поставок из России якобы грозило Финляндии веерными отключениями электроэнергии зимой и даже гибелью жителей. В то же время авторы материала напоминали, что Финляндия не сталкивалась с отключением электроэнергии с 1974 года.

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    Комментарии 6

    Рус17801 Ноя 2022 в 18:40
    Но если Рукка Юкконен сказал, то так тому и быть. Хотя финнны - это не американские негры, при 0'С под мостами не замерзнут. До -30'С в 1939 году в сугробах лежали и ничего. Жаль, что мозги у них испарились, когда отказались от недорогого русского газа и электроэнергии. Шпротно-прибалтийская истерия оказалась заразной.
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