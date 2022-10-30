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    Bloomberg: Финнам придется посидеть без света зимой. Или будет катастрофа

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    11 комментариев

    Прекращение поставок из России грозит Финляндии веерными отключениями электроэнергии зимой, сообщает американское агентство Bloomberg.

    Как пишет издание 30 октября со ссылкой на менеджера по сетевым операциям электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, хотя российская энергия составляет лишь небольшую часть от общего объема поставок в Финляндию, ее потеря имеет огромные последствия, и финны вынуждены выбирать между плохими вариантами. В том числе веерными отключениями энергии.

    Если запланированные отключения не произойдут, по словам Арто Пахкина, то случится крупномасштабный сбой, и «люди могут погибнуть».

    При этом в Bloomberg отмечают, что Финляндия не сталкивалась с отключением электроэнергии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы с 1974 года, теперь такая угроза есть. В отличие от соседних Швеции и Норвегии, обладающих богатыми запасами гидроэнергии, Финляндия имеет мало внутренних энергоресурсов, покупает почти всю свою ископаемую энергию и полагается на импорт, чтобы покрыть дефицит. А пока финны запасаются дровами, газовыми обогревателями и дизельными генераторами и берут дело в свои руки, сокращая потребление электроэнергии.

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    Комментарии 11

    26660881530 Окт 2022 в 17:22
    Зачем нам эта информация?? То в Англии без хлеба и макарон бедные британцы, то финны помрут от холода, то ещё что-то в этом духе... У нас своих проблем нет???? В газовой стране до фига негазифицированных домов, СНТ и тд и тп. Всего не перечислить.
    +0−0
    AlBerkut30 Окт 2022 в 16:46
    Без электричества, зато с забором!
    Но это не точно, забор могут не успеть построить 😂😂😂
    +0−1
    SERGEY11130 Окт 2022 в 16:04
    Мне кажется в заголовке нужно добавить после слова Или - в России ...
    +0−0
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