Bloomberg: Финнам придется посидеть без света зимой. Или будет катастрофа

Прекращение поставок из России грозит Финляндии веерными отключениями электроэнергии зимой, сообщает американское агентство Bloomberg.
Как пишет издание 30 октября со ссылкой на менеджера по сетевым операциям электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, хотя российская энергия составляет лишь небольшую часть от общего объема поставок в Финляндию, ее потеря имеет огромные последствия, и финны вынуждены выбирать между плохими вариантами. В том числе веерными отключениями энергии.
Если запланированные отключения не произойдут, по словам Арто Пахкина, то случится крупномасштабный сбой, и «люди могут погибнуть».
При этом в Bloomberg отмечают, что Финляндия не сталкивалась с отключением электроэнергии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы с 1974 года, теперь такая угроза есть. В отличие от соседних Швеции и Норвегии, обладающих богатыми запасами гидроэнергии, Финляндия имеет мало внутренних энергоресурсов, покупает почти всю свою ископаемую энергию и полагается на импорт, чтобы покрыть дефицит. А пока финны запасаются дровами, газовыми обогревателями и дизельными генераторами и берут дело в свои руки, сокращая потребление электроэнергии.