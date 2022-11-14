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    Обновленный Дом книги за выходные посетили 25 тысяч человек

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    Дом книги рассказал, сколько человек было в толпе, которая собралась в магазине после его открытия, — в первые два дня работы через рамки прошли почти 25 тысяч жителей и гостей Петербурга.

    О количестве посетителей Дом книги рассказал 14 ноября в своем телеграм-канале. Отмечается, что после активных выходных магазин входит в привычный ритм, покупателей ждут с 9 утра до 11 вечера.

    О толпе и о том, что она увидела в магазине, который открылся после ремонта и смены владельца на городские власти, читайте в материале «Фонтанки».

    © Фонтанка.Ру
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