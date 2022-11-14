СМИ: Лавров оказался в больнице вскоре после прибытия на саммит G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оказался в больнице после прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Лавров оказался госпитализирован после прибытия на саммит G-20 на Бали.

Также об этом пишет Associated Press со ссылкой на несколько источников в индонезийском правительстве. По их данным, у главы МИД РФ якобы возникли проблемы со здоровьем после прибытия на саммит.