СМИ: Лавров оказался в больнице вскоре после прибытия на саммит G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оказался в больнице после прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, Лавров оказался госпитализирован после прибытия на саммит G-20 на Бали.
Также об этом пишет Associated Press со ссылкой на несколько источников в индонезийском правительстве. По их данным, у главы МИД РФ якобы возникли проблемы со здоровьем после прибытия на саммит.
«Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили Associated Press, что российский дипломат лечится на курортном острове», — сказано в публикации.
Однако вскоре в российском МИД опровергли эти сообщения. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам...», — рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.