В МИД России опровергают госпитализацию Лаврова и предъявили видеодоказательство

В российском диппредставительстве назвали фейком сообщения о госпитализации Сергея Лаврова накануне старта саммита G20 в Индонезии. Губернатор Бали уточняет, что в больнице министр иностранных дел РФ всё же побывал.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — написала 14 ноября в своём телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

О госпитализации Лаврова со ссылкой на власти Индонезии сообщило Associated Press. Двое собеседников агентства рассказали, что российский министр, прибывший на Бали накануне, якобы «лечится от болезни сердца».

Bloomberg и Reuters процитировали AP. В Reuters позже со ссылкой на губернатора Бали уточнили, что Лавров не госпитализирован, но в больнице был. Губернатор отметил, что Лавров здоров, прошёл обследование.

Саммит G20 будет проходить на Бали 15 — 16 ноября.