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    В стамбульском теракте пострадали трое россиян

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    Трое граждан России пострадали во время теракта на одной из главных туристических улиц Стамбула. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство.

    В российском представительстве также добавили, что в данный момент жизни россиян ничего не угрожает.

    Взрыв на центральной пешеходной улице Стамбула произошел накануне днем. В соцсетях распространились видео с бегущими в панике людьми и лежащими на дороге ранеными и погибшими.

    Версия теракта стала основной, в понедельник по подозрению в нем задержана женщина из Сирии, которая призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В теракте погибли шесть человек, 81 пострадал.

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