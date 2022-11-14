В стамбульском теракте пострадали трое россиян

Трое граждан России пострадали во время теракта на одной из главных туристических улиц Стамбула. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство.

В российском представительстве также добавили, что в данный момент жизни россиян ничего не угрожает.

Взрыв на центральной пешеходной улице Стамбула произошел накануне днем. В соцсетях распространились видео с бегущими в панике людьми и лежащими на дороге ранеными и погибшими.

Версия теракта стала основной, в понедельник по подозрению в нем задержана женщина из Сирии, которая призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В теракте погибли шесть человек, 81 пострадал.