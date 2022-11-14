Победа или кувалдой. К первой публичной казни в новой России

Видео расправы над уголовником из ЧВК «Вагнер», перебежавшим на сторону Украины, — Событие. Правила перечеркнуты. Власть молчит. Мумия смертной казни оживает.

О лютой смерти до сих пор никому не известного Евгения Нужина сообщили большинство СМИ и ресурсов. Оставим предсказуемый этический спор, правильно ли дробить предателю голову кувалдой, если он всю жизнь сидел за убийство, согласился воевать в ЧВК «Вагнер», перешел на сторону противника, а потом его настиг молот возмездия. В данный текст не входит и бесконечное рассуждение, каким образом его выкрали в Киеве или это сделали сами украинские националисты. Если это акция ЧВК «Вагнер», то и тут они показали, что эффективней всех ФСБ и ГРУ, вместе взятых. Нам важна совсем другая реакция.



«Казнь предателя-перебежчика — это более чем знаковое событие. Фактически это смена эпох. История либерализма и вседозволенности завершена. Время, когда можно было предать и отделаться <…> судом и адвокатом, закончено. Теперь уже ничто не будет по-старому», — предельно четко и честно диктует на «Радио России» известный военный эксперт Владислав Шурыгин.

Это не просто мнение, казнь же явно санкционирована. Пусть начальник ЧВК «Вагнер» Пригожин не изыскан, его речи свойственен шершавый язык плаката — «Собаке — собачья смерть», но он это тут же пишет на своих медиаресурсах. И он не бизнесмен. Забудьте. Он политик.



Мы сегодня так устроены, что есть только две фигуры, способные говорить всё, что думают. Это Кадыров и с недавних пор — Пригожин. Остальные — прочие официально подчиненные лица. А Пригожин берет и делает новостную повестку федерального, даже мирового уровня (о нем как новом политике на той неделе, например, писали немецкие СМИ).

Сейчас же он заявил не о предателе. Это видео влобовую говорит, что с 13 ноября так можно. И, заметьте, ни одна силовая машина не издала даже формального писка. Хоть казенщины наподобие «…назначена проверка, по результатам дадут процессуальную оценку…»



Единственный, кто держится, — это Роскомнадзор. Ведь СМИ не публикуют само видео, как его кувалдой по черепу. Нельзя — пропаганда жестокости, предостережением пахнет. Хотя… Быть может, если кувалдой — предателя, то и это уже цензурно.

Значит, мы видим умышленно публичный самосуд в виде скорого приговора и казни, максимально разнесенный нам на осмысление. Вот такая сегодня высшая духовная справедливость.



До 13 ноября в сетях появлялось много кровавого, грязного, жуткого, но то было или что-то неконкретное, или спорили, мол, украинской провокацией тянет. Сейчас же, без сомнений, традиция восстановлена.



Последние публичные казни в СССР закончились в 1946 году (после Гражданской они родились в Отечественную). Так, в Ленинграде в январе, а в феврале в Риге и Киеве вешали нацистских преступников и их пособников. В 1947-м высшую меру отменили, потом вновь ввели, но стреляли уже в режиме строжайшей секретности. В начале 90-х, как вы знаете, ввели мораторий. С тех пор не утихает жажда вернуть виселицу или пулю в затылок. Последний раз на эту тему 2 ноября высказался Дмитрий Медведев. «Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», — написал тогда экс-президент России в своем телеграме. Видите, Медведев тоже согласен с Евгением Пригожиным. Зря вы думаете, что это про фронт. Про другую планету — «Война». Говорят, это — там, а вот у нас на Невском проспекте швырни бутылку из окна машины под видео — так пресса кипеть будет до полного изнеможения. Но там, в окопах, мы много предателей не найдем.



Во-первых, это политически близоруко. Во-вторых, переходят на сторону Украины действительно единицы. Ну а, в-третьих, настоящие изменники, вредители, безродные космополиты (они же — либералы) и шпионы — они завсегда в тылу. И если кто отмахнется, что здесь плющить головы невозможно, потому как не может быть по определению, то я вас тыкну носом в гущу народа. Того самого, кто безмолвствует только у Пушкина в «Борисе Годунове», а в реальной жизни всегда требует крови виновных. Массы-то — не на продуктовых складах подъедаются. Им не право нужно, а правда. Сходят на лобное место, ахнут, как на кол казнокрада воткнули, и уже легче им опять под бурлацкую бечеву залезать.



Так что предатель — понятие растяжимое. 13 ноября прежние смыслы и правила перечеркнуты крест-накрест. Личину врага на многих натянуть можно. Но с Вами конкретно, конечно, этого не произойдет. Это типичное представление об обострении борьбы на волне новой религиозной доктрины.

