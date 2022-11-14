Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в понедельник

В Санкт-Петербурге погодные условия в понедельник, 14 ноября, формирует антициклон. В городе будет без осадков. После утренних заморозков температурный фон вернется в положительную часть температурной шкалы.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.



Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный — 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 767 миллиметров ртутного столба — выше нормы.



Погодные изменения произойдут в ночные часы. Поздно вечером на западе Ленобласти начнутся дожди, а ночью осадки перейдут в мокрый снег. Накануне главный синоптик Петербурга рассказал, когда на неделе ждать холод, а когда снег.