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    В парадной Васильевского острова насмерть избили бездомного

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    Немолодого мужчину, на теле которого не было живого места, привезли в воскресенье в Мариинскую больницу, где он и скончался.

    Скорую жители дома 58 по 15-й линии Васильевского острова вызвали накануне около половины двенадцатого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября. Медики нашли в парадной 54-летнего бездомного в крови.

    Когда его привезли в стационар, то выяснилось, что помимо многочисленных гематом и ушибов тела, у него серьезная травма головы и ушиб грудной клетки. Врачам он успел сказать, что его избили неизвестные, и умер.

    На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая изъяла всё, что может указать на обидчиков мужчины.

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