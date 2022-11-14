В парадной Васильевского острова насмерть избили бездомного

Немолодого мужчину, на теле которого не было живого места, привезли в воскресенье в Мариинскую больницу, где он и скончался.



Скорую жители дома 58 по 15-й линии Васильевского острова вызвали накануне около половины двенадцатого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября. Медики нашли в парадной 54-летнего бездомного в крови.



Когда его привезли в стационар, то выяснилось, что помимо многочисленных гематом и ушибов тела, у него серьезная травма головы и ушиб грудной клетки. Врачам он успел сказать, что его избили неизвестные, и умер.

