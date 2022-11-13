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    Полицию Петербурга засыпало заявлениями о мошенничестве. Горожане 20 раз за сутки попались на крючок

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    Полицию Петербурга в субботу завалило заявлениями о мошенничестве. Об этом 13 ноября сообщает портал 47news со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Список происшествий за минувший день выглядит поразительно однообразно: большая часть обращений — от горожан, попавших на крючок телефонных жуликов.

    Так, в Красносельском районе пятеро пенсионеров отдали свои деньги преступникам после того, как неизвестные позвонили им на телефон. На том конце провода представились сотрудниками МВД и потребовали взятки, чтобы выручить их родственников, якобы виновных в ДТП. В Выборгском районе города таких заявителей оказалось трое, столько же и в Калининском. Не избежали беды и жители Невского района.

    Всего в Петербурге оказалось 16 аналогичных заявителей. Жертвы передали незнакомцам более 3 млн рублей. Но это не всё.

    Серия обращений в полицию также касалась мошенников, представляющихся сотрудниками Центробанка. Потерпевших предупреждали о взломах их банковских счетов и предлагали перевести деньги на «безопасный» счёт. В Кронштадте заявитель перевёл 1 млн руб., а в Приморском районе Петербурга женщина рассталась более чем с 7 млн руб. «Фонтанка» писала об этом случае.

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