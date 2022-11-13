Деньги на «квартиру» подарила мошеннику петербургская пенсионерка

Больше 7 млн рублей отдала пенсионерка мошеннику, который представился сотрудником Центробанка. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 ноября.
75-летняя пенсионерка обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что ей позвонил человек, который заявил о себе как о сотруднике Банка России. Он предупредил о попытке злоумышленников забрать её деньги и предложил ей альтернативный, якобы безопасный, счёт. Доверившись, она перевела по указанным реквизитам 7,7 млн рублей через банкомат на улице Савушкина.
Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
За те деньги, которые потеряла женщина, в Петербурге можно купить двухкомнатную квартиру в удалённых районах или однокомнатную в центре.