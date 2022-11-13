Ажиотаж и хакерские атаки. В «Токио Сити» прокомментировали сбой с доставкой и пообещали вернуть клиентам деньги

Компания «Токио Сити» объяснила, почему накануне оставила клиентов голодными. Как сообщил «Фонтанке» исполнительный директор Антон Рейнбах 13 ноября, сбои с доставкой спровоцировали ажиотажный спрос и проблемы на стороне банка.



Ранее клиенты сервиса доставки еды пожаловались, что не получили уже оплаченные заказы в рамках акции «Голодные игры», по которой набор роллов доставлялся по специальной цене.



«Мы получили рекордное количество заявок. В связи этим увеличилось время доставки и время обработки заказов», — сообщил Антон Рейнбах. Кроме того, банк-партнёр из-за нагрузки в связи с «чёрной пятницей», а также из-за внутренних проблем, вызванных хакерскими атаками, «частично потерял возможность возвращать денежные средства», добавил топ-менеджер.

