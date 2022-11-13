Ажиотаж и хакерские атаки. В «Токио Сити» прокомментировали сбой с доставкой и пообещали вернуть клиентам деньги

Компания «Токио Сити» объяснила, почему накануне оставила клиентов голодными. Как сообщил «Фонтанке» исполнительный директор Антон Рейнбах 13 ноября, сбои с доставкой спровоцировали ажиотажный спрос и проблемы на стороне банка.
Ранее клиенты сервиса доставки еды пожаловались, что не получили уже оплаченные заказы в рамках акции «Голодные игры», по которой набор роллов доставлялся по специальной цене.
«Мы получили рекордное количество заявок. В связи этим увеличилось время доставки и время обработки заказов», — сообщил Антон Рейнбах. Кроме того, банк-партнёр из-за нагрузки в связи с «чёрной пятницей», а также из-за внутренних проблем, вызванных хакерскими атаками, «частично потерял возможность возвращать денежные средства», добавил топ-менеджер.
По его словам, со всеми гостями компания уже связалась и вернула деньги в полном объёме. «В самое ближайшее время мы предоставим нашим гостям подарочные бонусы за доставленные неудобства», — пообещал Антон Рейнбах.