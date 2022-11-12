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    «Голодные игры» оставили петербуржцев голодными. Клиенты массово жалуются на пропавшие заказы из «Токио Сити»

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    Соцсети сервиса доставки еды «Токио Сити» штурмуют возмущенные клиенты. Они жалуются, что потратили деньги, а еду не получили — как и ответы, почему так вышло.

    О неприятной ситуации «Фонтанке» 12 ноября рассказали читатели. В Петербурге и Москве накануне была объявлена акция «Голодные игры» — набор роллов предлагалось купить дешевле, чем обычно. «Собрали деньги у населения, а заказы решили не выполнять. Деньги, кстати, тоже не возвращают. В телеграм-канале тысячи сообщений, администрация на связь не выходит», — говорит одна собеседница. Другая отмечает, что через 3,5 часа после оформления заказа с ней связался курьер — спросил, актуальна ли еще доставка. Она отказалась от заказа, а утром увидела в приложении статус «доставлено», зато денег, по словам горожанки, никто не вернул.

    В чате и комментариях под постом об акции «Голодные игры», а также в группе во «ВКонтакте» действительно пишут недовольные. Из сообщений следует, что кому-то заказ не доехал вообще, а деньги списались, а некоторые ждали еду несколько часов. Пользователи отмечают, что в канале чистят комментарии. Пост об акции отредактирован — там указано, что она больше не действует.

    «Фонтанка» направила в компанию запрос.

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