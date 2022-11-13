За 1,5 часа в Петербурге сбили трёх мальчиков. В этих ДТП есть странные совпадения

Три школьника пострадали в Петербурге в ДТП в субботу за полтора часа. Двое были на двухколёсных средствах передвижения: самокате и велосипеде. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности инцидентов, в том числе удивительные совпадения.

О мальчике, которого сбил во дворе водитель «Яндекс.Такси», «Фонтанка» уже писала. Это было в 15:30 на Комендантском. Любопытно, что у мужчины и ребёнка дни рождения в один день — и уже на следующей неделе. Мальчик встретит своё 12-летие в Педиатрической академии.



Примерно через полчаса на перекрестке улицы Адмирала Трибуца и Малого Петергофского шоссе 48-летний мужчина на Honda CR-V сбил 11-летнего четвероклассника, живущего неподалёку. По предварительной версии, машина двигалась на зелёный, а ребёнок по «зебре» — на красный. Более того, он ехал на самокате. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу №1, у него открытый перелом правой голени. За водителем числится 29 штрафов за превышение скорости.

В ДТП, случившемся через час, ребёнок переезжал дорогу на велосипеде. Около 17 часов на перекрестке проспектов Королева и Коломяжского под колёса Geely Atlas попал 11-летний пятиклассник, который по странному совпадению живёт в том же доме, что и мальчик, сбитый таксистом во дворе. Правда, учатся они в разных школах.



По предварительной версии, автомобиль поворачивал направо на разрешающий сигнал, и ребёнку тоже горел зелёный, только с велосипеда он (в нарушение ПДД) не слез. Мальчика отвезли в детскую городскую больницу №19. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб. Водителя, 57-летнего петербуржца, в этом году 23 раза ловили за превышение скорости, 18 раз — за то, что не пропускал пешеходов или других участников движения, и один — за проезд на запрещающий сигнал. Все штрафы он оплатил.