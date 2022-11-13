Водитель «Яндекс.Такси» сбил мальчика во дворе его дома. У обоих скоро день рождения — в один день

Петербургский шестиклассник попал в больницу после ДТП накануне своего праздника. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 ноября.



ДТП произошло вчера около 15:30 на Комендантском проспекте, 34. 11-летний мальчик гулял во дворе своего дома, и его сбила KIA K5 — машина «Яндекс.Такси». Ребёнок получил закрытый перелом голени и в состоянии средней тяжести был доставлен в Педиатрический институт. На следующей неделе у него день рождения, который он, скорее всего, будет встречать в больнице.



Любопытно, что у 32-летнего водителя такси (петербуржца) день рождения в тот же самый день, что и у мальчика. По данным «Фонтанки», мужчина в этом году ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

