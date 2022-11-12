В быстрые «шашки» не выиграл. Полёт и финиш на Ушаковской развязке попали на видео

Массовое ДТП произошло утром 12 ноября на Ушаковской набережной. Оно оказалось удивительно похоже на аварию, случившуюся на той же набережной сутки назад.



Водитель, съезжавший на высокой скорости с путепровода, въехал сразу в две машины. Можно предположить, что он хотел «шашками» пройти между ними, но не удалось. Одна из машин перескочила через разделительный барьер и прокатилась по встречной полосе. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

