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    В быстрые «шашки» не выиграл. Полёт и финиш на Ушаковской развязке попали на видео

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    Массовое ДТП произошло утром 12 ноября на Ушаковской набережной. Оно оказалось удивительно похоже на аварию, случившуюся на той же набережной сутки назад.

    Водитель, съезжавший на высокой скорости с путепровода, въехал сразу в две машины. Можно предположить, что он хотел «шашками» пройти между ними, но не удалось. Одна из машин перескочила через разделительный барьер и прокатилась по встречной полосе. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    «Счастье водителя «Хонды», что кроссовер на встречке никого не собрал. А то бы расплачивался всю оставшуюся жизнь», — отмечают подписчики в комментариях.

    Утром 11 ноября на Ушаковской набережной столкнулись «КИА» и «Ауди». Одна из машин так же перелетела разделитель и закружилась на встречке.

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