    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.24eur61

    Массовое ДТП с прыжком и пируэтом на Ушаковской было не тем, чем кажется

    6901
    9 комментариев

    Впечатляющее ДТП произошло утром 11 ноября на полупустой набережной Большой Невки в Петербурге. Очевидец зафиксировал его с помощью своего регистратора и прокомментировал: «Гонщики устроили массовое ДТП на Ушаковской набережной». Ролик публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Видно, как автомобиль перепрыгнул разделительный барьер и закружился.

    Оказалось, что на самом деле всё не так страшно. В этой аварии нет ни массовости, ни пострадавших.

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в 7:10 на Ушаковской, 3, столкнулись «КИА» и «Ауди», обошлось без травм.

    Фото:
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close