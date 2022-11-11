Массовое ДТП с прыжком и пируэтом на Ушаковской было не тем, чем кажется

Впечатляющее ДТП произошло утром 11 ноября на полупустой набережной Большой Невки в Петербурге. Очевидец зафиксировал его с помощью своего регистратора и прокомментировал: «Гонщики устроили массовое ДТП на Ушаковской набережной». Ролик публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Видно, как автомобиль перепрыгнул разделительный барьер и закружился.
Оказалось, что на самом деле всё не так страшно. В этой аварии нет ни массовости, ни пострадавших.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в 7:10 на Ушаковской, 3, столкнулись «КИА» и «Ауди», обошлось без травм.