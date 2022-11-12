Снег в Ленобласти ждут уже в воскресенье

ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях. Они начнутся уже завтра.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 13 ноября, в регионе ожидаются небольшие дожди, снег с дождём, ветер порывами до 15–17 м/с, а ночью в прибрежных районах до 20 м/с.



В начале недели, 14 и 15 ноября, вероятна гололедица. Небольшие дожди местами будут превращаться в снег.



Аномальное тепло покидает Петербург и Ленобласть. В 23 часа в городе плюс 8 градусов, а завтра ожидается плюс 6.

