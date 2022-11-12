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    ООН не против вернуть Россельхозбанку SWIFT

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    МИД России в ходе переговоров добился понимания в вопросе возвращения доступа Россельхозбанку к системе переводов SWIFT. Кредитное учреждение отключили еще в июне.

    Как пишет «Коммерсантъ» 12 ноября, по словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, SWIFT нужен для международных сельскохозяйственных операций и поэтому Россия обсуждает с ООН возможность переподключения.

    «Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным»,— рассказал Вершинин по итогам встречи с представителями ООН в Женеве.

    Как сообщала «Фонтанка», от SWIFT в рамках шестого пакета санкций были отключены также Сбербанк и Московский кредитный банк.

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