ООН не против вернуть Россельхозбанку SWIFT

МИД России в ходе переговоров добился понимания в вопросе возвращения доступа Россельхозбанку к системе переводов SWIFT. Кредитное учреждение отключили еще в июне.
Как пишет «Коммерсантъ» 12 ноября, по словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, SWIFT нужен для международных сельскохозяйственных операций и поэтому Россия обсуждает с ООН возможность переподключения.
«Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным»,— рассказал Вершинин по итогам встречи с представителями ООН в Женеве.
Как сообщала «Фонтанка», от SWIFT в рамках шестого пакета санкций были отключены также Сбербанк и Московский кредитный банк.