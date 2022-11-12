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    Глава Красного Бора после нападения остаётся в тяжёлом состоянии

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    Нападение на главу Красноборского городского поселения Тосненского района Ленобласти Александра Канцерева стало уголовным делом. Виновника ищут, сообщает 12 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Отмечается, что потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Как писала «Фонтанка», на Канцерева напали около дома прошлым вечером. По предварительным данным, через забор на его участок перелез неизвестный в черном плаще и избил мужчину металлической трубой.

    Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
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