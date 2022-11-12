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    Главу Красного Бора Канцерева избили у дома металлической трубой

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    На главу Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Александра Канцерева напали около дома. На камеру попал мужчина в черном плаще с капюшоном, перелезающий через забор и орудующий металлической трубой.

    Сообщение о нападении на 57-летнего Канцерева поступило в полицию прошлым вечером, пишет 12 ноября 47news. По словам супруги пострадавшего, мужчину избили на улице. Его увезли в больницу в Петербург с переломами костей головы и ушибами груди. Действия агрессора зафиксировала камера наблюдения.

    Полиция ведет проверку, история может стать уголовным делом. Глава администрации Красноборского поселения Николай Иванов рассказал изданию, что не знает о таких событиях.

    В прошлом ноябре у Канцерева на участке горели баня и гостевой дом. Полиция нашла на месте происшествия пакет, а в нем — крышку от канистры. Во время пожара дверь дома, где находился Канцерев с семьей, была подперта снаружи. Это навело полицию на мысль о поджоге.

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