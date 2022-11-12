Главу Красного Бора Канцерева избили у дома металлической трубой

На главу Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Александра Канцерева напали около дома. На камеру попал мужчина в черном плаще с капюшоном, перелезающий через забор и орудующий металлической трубой.



Сообщение о нападении на 57-летнего Канцерева поступило в полицию прошлым вечером, пишет 12 ноября 47news. По словам супруги пострадавшего, мужчину избили на улице. Его увезли в больницу в Петербург с переломами костей головы и ушибами груди. Действия агрессора зафиксировала камера наблюдения.

