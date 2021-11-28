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Под Петербургом у главы поселения и депутата сгорели гараж и баня. Дверь в дом подпер неизвестный

Ущерб в 10 миллионов рублей нанес пожар на участке главы Красного Бора, депутата Александра Канцерева. Полицейские заметили намек на поджог.

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Как сообщает 28 ноября областной портал 47news, двумя днями ранее около пяти утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Красноборской в Красном Бору. Огонь охватил гараж и баню. Общая площадь возгорания составила 140 «квадратов». Локализовали огонь к шести утра, происшествие обошлось без пострадавших. Ущерб хозяева оценили в 10 млн рублей.

В полицию обратилась жительница этого дома. Она рассказала, что легла спать около часа ночи. Около пяти утра проснулся ее взрослый сын. Он увидел в окно, что горит баня, попытался выйти из помещения, но понял, что дверь чем-то подперта снаружи.

Выяснилось, что сын женщины, забивший тревогу — 56-летний глава Красноборского поселения, депутат от партии «Единая Россия» Александр Канцерев. В доме также находились его жена и взрослый сын. Дозвониться до Канцерева журналистам не удалось.

Полиция нашла на месте происшествия пакет, а в нем — крышку от канистры. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Александр Канцерев окончил Крестьянский государственный университет имени Кирилла и Мефодия в Луге. Не первый год в депутатах Красного Бора. Работает коммерческим директором в ООО «Лазан» — компания занимается грузовыми перевозками. Его дальний родственник, тоже Александр Канцерев, избран в сентябре главой Тосненского района.

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Комментарии (2)

VKuser117517
если гараж и баня - 10 лямов ущерба..., сколько же дом стоит??? и откуда такие бабки у главы поселения...? из общака Едра?)
danielgatsko
благодарные избиратели....или намек на суд Линча?
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