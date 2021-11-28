Под Петербургом у главы поселения и депутата сгорели гараж и баня. Дверь в дом подпер неизвестный

Как сообщает 28 ноября областной портал 47news, двумя днями ранее около пяти утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Красноборской в Красном Бору. Огонь охватил гараж и баню. Общая площадь возгорания составила 140 «квадратов». Локализовали огонь к шести утра, происшествие обошлось без пострадавших. Ущерб хозяева оценили в 10 млн рублей.



В полицию обратилась жительница этого дома. Она рассказала, что легла спать около часа ночи. Около пяти утра проснулся ее взрослый сын. Он увидел в окно, что горит баня, попытался выйти из помещения, но понял, что дверь чем-то подперта снаружи.

