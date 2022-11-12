Защитник «Зенита» Чистяков не вошел в стартовый состав на игру против «Торпедо». Его место занял Алип

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 17 тура чемпионата РПЛ против «Торпедо». Встреча пройдет в Москве 12 ноября.
«Зенит» выйдет на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев. Отметим, что защитник Дмитрий Чистяков, допустивший ошибку в прошлой игре, остался в запасе.
Матч начнется в 16:30. «Зенит» занимает первое место (39 очков), а «Торпедо» — последнее, 16-е (6 очков).