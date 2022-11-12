    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, зап

    756мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61.54

    Защитник «Зенита» Чистяков не вошел в стартовый состав на игру против «Торпедо». Его место занял Алип

    1135
    2 комментария

    Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 17 тура чемпионата РПЛ против «Торпедо». Встреча пройдет в Москве 12 ноября.

    «Зенит» выйдет на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев. Отметим, что защитник Дмитрий Чистяков, допустивший ошибку в прошлой игре, остался в запасе.

    Матч начнется в 16:30. «Зенит» занимает первое место (39 очков), а «Торпедо» — последнее, 16-е (6 очков).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close