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    В России отменили премьеру антиутопии «Мы»

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    Экранизация антиутопии «Мы» не выйдет в декабре. Премьеру отменили без объяснения причин. Новая дата релиза неизвестна.

    Как сообщает РБК 12 ноября со ссылкой на «Централ Партнершип», фильм не выйдет в прокат 1 декабря, как планировалось, а вопросы о причинах надо задавать продюсерам Сарику и Геворгу Андреасян. Это уже не первый перенос релиза — изначально фильм должны были показать еще осенью 2021 года, но перенесли из-за коронавируса.

    «Фонтанка» показывала трейлер картины. Первоисточник — роман «Мы» Замятина — был написан в 1920 году и повлиял на творчество Джорджа Оруэлла, автора «1984», и Олдоса Хаксли, написавшего «О дивный новый мир». Действие в нём разворачивается спустя два века после катастрофы, почти погубившей все человечество. Выжившие создали совершенное новое единое государство, без имен, с униформой, порядковыми номерами и интимной близостью по расписанию. Но у некоторых возникают вопросы, «древние» порывы и чувства.

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