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    Лондонская биржа не будет запрещать металлы из России

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    Лондонская биржа металлов (LME) не будет запрещать поставки продукции из России. Этому предшествовало исследование последствий такого отказа.

    Как говорится в сообщении биржи от 12 ноября, «LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», потому что биржа считает, что запрет «повлиял бы на клиентов больше, чем на саму LME», а ограничения были бы «слишком сложными для реализации».

    Как писала «Фонтанка», из-за западных санкций просел экспорт черных металлов через порты Балтики, зато развил успех Дальний Восток. Наши металлы разлюбила Латвия, но все так же и даже больше любят Бельгия, Турция и Мексика.

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