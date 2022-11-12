Лондонская биржа не будет запрещать металлы из России

Лондонская биржа металлов (LME) не будет запрещать поставки продукции из России. Этому предшествовало исследование последствий такого отказа.



Как говорится в сообщении биржи от 12 ноября, «LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», потому что биржа считает, что запрет «повлиял бы на клиентов больше, чем на саму LME», а ограничения были бы «слишком сложными для реализации».



Как писала «Фонтанка», из-за западных санкций просел экспорт черных металлов через порты Балтики, зато развил успех Дальний Восток. Наши металлы разлюбила Латвия, но все так же и даже больше любят Бельгия, Турция и Мексика.

