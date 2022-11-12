Юный петербуржец уходил от полиции и попал в больницу. На него пожаловалась мать

Петербурженка заявила, что ее избил сын-подросток. Когда к нему пришли с вопросами, он решил сбежать через окно — весьма неудачно. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 ноября.
Сообщение от 44-летней горожанки поступило в полицию в четверг утром из дома на Большеохтинском проспекте. На следующий день в квартиру постучала сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. Подросток дружелюбия не проявил: дверь не открыл и решил уйти через окно второго этажа.
Уже через час мальчика поместили в реанимацию местной больницы с серьезными травмами. Известно, что пострадавший учится в девятом классе, находится на домашнем обучении. Воспитывают его в неполной семье, подросток состоит на учете в ОДН.