Коронавирус продолжает уходить из Петербурга и России

Эпидемические показатели — заболеваемость и госпитализации — в России и Петербурге продолжают снижаться, сообщили в федеральном оперштабе 12 ноября.



За минувшие сутки в России госпитализировано 1 188 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 11 ноября. Выявлено 5 514 новых случаев COVID-19, подтверждено 62 летальных исхода. Из них 110 госпитализаций, 355 заражений и 10 смертей в Петербурге.



Накануне в Смольном сообщили, что за неделю число новых случаев заболевания в Петербурге уменьшилось на 22%, а число госпитализаций — на 2%.

