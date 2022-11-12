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    COVID-19

    Коронавирус продолжает уходить из Петербурга и России

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    Эпидемические показатели — заболеваемость и госпитализации — в России и Петербурге продолжают снижаться, сообщили в федеральном оперштабе 12 ноября.

    За минувшие сутки в России госпитализировано 1 188 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 11 ноября. Выявлено 5 514 новых случаев COVID-19, подтверждено 62 летальных исхода. Из них 110 госпитализаций, 355 заражений и 10 смертей в Петербурге.

    Накануне в Смольном сообщили, что за неделю число новых случаев заболевания в Петербурге уменьшилось на 22%, а число госпитализаций — на 2%.

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