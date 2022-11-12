Глава МИД Швеции заявил об отказе размещать ядерное оружие

Швеция планирует объявить, что после присоединения к НАТО откажется размещать ядерное оружие на своей территории. Об этом, как передаёт Reuters, глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил 11 ноября местным журналистам. По его словам, в этом Стокгольм последует примеру скандинавских соседей, Дании и Норвегии, не имеющих таких вооружений.



«Это по-прежнему давняя позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались менять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — сказал он.

