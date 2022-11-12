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    Глава МИД Швеции заявил об отказе размещать ядерное оружие

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    Швеция планирует объявить, что после присоединения к НАТО откажется размещать ядерное оружие на своей территории. Об этом, как передаёт Reuters, глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил 11 ноября местным журналистам. По его словам, в этом Стокгольм последует примеру скандинавских соседей, Дании и Норвегии, не имеющих таких вооружений.

    «Это по-прежнему давняя позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались менять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — сказал он.

    Альянс, возглавляемый Умеренной партией, победил на сентябрьских выборах в стране, положив конец восьмилетнему правлению социал-демократов.

    В начале ноября главнокомандующий Швеции Микаэль Бюден заявил, что правительству не следует вводить какие-либо ограничения перед вступлением в НАТО, в том числе в отношении ядерного оружия. В сообщении Reuters говорится, что его слова вызвали недоумение.

    7 ноября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО.

    Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО 18 мая. Процесс не завершен: заявку должны ратифицировать все страны — члены союза. Пока заявку ратифицировали 28 стран из 30. В частности, процесс замедляет Турция, она требует объявить курдские организации террористическими и выдать тех, кто обвиняется в терроризме на территории страны.

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