Глава МИД Швеции заявил об отказе размещать ядерное оружие

Швеция планирует объявить, что после присоединения к НАТО откажется размещать ядерное оружие на своей территории. Об этом, как передаёт Reuters, глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил 11 ноября местным журналистам. По его словам, в этом Стокгольм последует примеру скандинавских соседей, Дании и Норвегии, не имеющих таких вооружений.
«Это по-прежнему давняя позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались менять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — сказал он.
Альянс, возглавляемый Умеренной партией, победил на сентябрьских выборах в стране, положив конец восьмилетнему правлению социал-демократов.
В начале ноября главнокомандующий Швеции Микаэль Бюден заявил, что правительству не следует вводить какие-либо ограничения перед вступлением в НАТО, в том числе в отношении ядерного оружия. В сообщении Reuters говорится, что его слова вызвали недоумение.
7 ноября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО.
Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО 18 мая. Процесс не завершен: заявку должны ратифицировать все страны — члены союза. Пока заявку ратифицировали 28 стран из 30. В частности, процесс замедляет Турция, она требует объявить курдские организации террористическими и выдать тех, кто обвиняется в терроризме на территории страны.