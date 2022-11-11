Бизнес на ОСАГО стал выгоднее. Автомобилисты с начала года заплатили за него на 20 миллиардов рублей больше, чем год назад

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Страховщики ОСАГО почти не увеличили объем выплат, зато резко нарастили сборы за новые полисы. Прибыльность этого бизнеса подскочила на треть, даже несмотря на небольшой рост средней выплаты по страховым случаям.

Согласно данным по итогам работы отрасли за три квартала 2022 года, которые 11 ноября обнародовал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, совокупный объем выплат по ОСАГО в РФ остался практически неизменным — на уровне 113,7 млрд рублей.

Этот показатель был достигнут за счет одновременного роста средней выплаты на 7% (теперь она составляет 74 296 рублей) и такого же размера падения числа страховых выплат. Количество урегулированных в январе — сентябре убытков российских автовладельцев упало с 1,64 до 1,53 млн штук.

Вместе с тем рост стоимости полиса ОСАГО заметно превышает рост средней выплаты. При практически неизменном числе заключенных договоров (29,96 млн штук) средняя цена страховки подскочила на 12% и составила 6 472 рубля в среднем по стране. Таким образом, страховщики ОСАГО нарастили сборы с 173,1 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года до 193,9 млрд рублей за аналогичный период этого года.

Таким образом, разница между сборами и выплатами, то, что остается на руках у страховщиков, в этом году составила с начала года 80,2 млрд рублей против 59,4 миллиардов годом ранее. По словам Евгения Уфимцева, средняя стоимость ОСАГО могла бы вырасти еще больше - из-за расширенного в этом году коридора тарифов. Однако на фоне конкуренции страховщиков за самых безубыточных водителей, страховки подорожали в среднем лишь примерно на 700 рублей.