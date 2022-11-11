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    Набиуллина считает, что сейчас будущее «как никогда туманно»

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    Будущее в настоящее время как никогда туманно. Об этом заявила глава ЦБ России в ходе форума Finopolis.

    Представляя спикеров форума, глава Центробанка рассказывала о Сергее Шевцове — председателе наблюдательного совета Московской биржи.

    «Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — сказала Набиуллина (цитата по РИА Новости).

    Ранее глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или еще будет спад, заявила, что не любит искать дно.

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