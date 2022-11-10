    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    757мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.06eur61.24

    Набиуллина на вопрос о российской экономике: «Я так не люблю искать дно»

    863
    8 комментариев

    В минувшем сентябре отток наличных из российских банков достиг 500 млрд рублей. В октябре он составил около 100 млрд рублей. В настоящее время показатели вернулись в норму. Об этом, как передаёт «Коммерсантъ», заявила 10 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте.

    На вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или еще будет спад, глава ЦБ ответила следующее: «Я так не люблю искать дно» (цитата по РИА Новости).

    Также она заявила, что ЦБ не готов пойти на отмену обязательных резервных требований для банков.

    Набиуллина в первой половине дня 10 ноября участвовала в форуме финансовых технологий Finopolis в качестве модератора пленарной дискуссии «Цифровое развитие. Как сохранить темп?!».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close