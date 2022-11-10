Набиуллина на вопрос о российской экономике: «Я так не люблю искать дно»

В минувшем сентябре отток наличных из российских банков достиг 500 млрд рублей. В октябре он составил около 100 млрд рублей. В настоящее время показатели вернулись в норму. Об этом, как передаёт «Коммерсантъ», заявила 10 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте.



На вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или еще будет спад, глава ЦБ ответила следующее: «Я так не люблю искать дно» (цитата по РИА Новости).