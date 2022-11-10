Набиуллина на вопрос о российской экономике: «Я так не люблю искать дно»

В минувшем сентябре отток наличных из российских банков достиг 500 млрд рублей. В октябре он составил около 100 млрд рублей. В настоящее время показатели вернулись в норму. Об этом, как передаёт «Коммерсантъ», заявила 10 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте.
На вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или еще будет спад, глава ЦБ ответила следующее: «Я так не люблю искать дно» (цитата по РИА Новости).
Также она заявила, что ЦБ не готов пойти на отмену обязательных резервных требований для банков.
Набиуллина в первой половине дня 10 ноября участвовала в форуме финансовых технологий Finopolis в качестве модератора пленарной дискуссии «Цифровое развитие. Как сохранить темп?!».