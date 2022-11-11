«Потерь не допущено». В Минобороны РФ заявили, что на левый берег Днепра вывели более 30 тысяч военных

Более 30 тысяч российских военных вывели на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом 11 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Операцию по переброске войск завершили в пятницу к 5 часам утра. На левый берег вывели весь личный состав, вооружение и технику. Отмечается, что «ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено».

