Как в Петербурге провожали в последний путь соратника Путина, считавшего, что страну спасли чекисты

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге простились c бывшим главой петербургского ФСБ, первым полпредом, главой Федеральной службы по контролю за наркотиками и депутатом Госдумы Виктором Черкесовым. Самый большой венок на его могиле был от Владимира Путина. Чтобы проститься с другом, приехал Сергей Степашин. «Фонтанка» рассказывает, как хоронили государственного деятеля, который объединил в себе целую эпоху.

«Он часто говорил: «Мол, вот тут плохо, тут плохо. А что вы сделали, чтобы было хорошо?» — рассказывал губернатор Петербурга Александр Беглов про Виктора Черкесова, стоя напротив его гроба в церкви Новодевичьего монастыря. Черкесова Беглов благодарил за дружбу и за школу жизни. Карьера нынешнего главы Петербурга сложилась не без участия покойного. В 2002 году Беглова пытались согласовать на пост вице-губернатора Петербурга. На этом фоне происходила борьба: Москва хотела видеть Валентину Матвиенко губернатором Петербурга, с этим был не согласен действующий губернатор Владимир Яковлев. Сейчас такое удивительно, но тогда было возможно. Беглов должен был стать заместителем Яковлева, но первый раз депутаты отказали ему в согласовании. Во второй — что-то изменилось (считалось, что Беглову показали таким образом, на кого нужно ориентироваться), и депутаты проголосовали «за». Беглов после ухода Яковлева был недолго врио губернатора, а затем передал бразды правления городом Валентине Матвиенко и переехал на работу в Москву. Непосредственное участие в организации этой комбинации, представляя интересы федеральной власти, принимал Виктор Черкесов, будучи тогда полномочным представителем президента.



Это была уже новая политическая эра страны. Предшествовали этому «лихие 90-е». О них, стоя в церкви, вспоминал Сергей Степашин, государственный советник юстиции, в прошлом глава Счетной палаты, а в 90-е директор Федеральной службы контрразведки, заместитель министра безопасности: «Мы работали вместе в 1991 году. Тогда не было ни Союза, ни России. Был «Бандитский Петербург» — Константинов правду тогда написал об этой. Многие сломались и ушли на ту сторону. Виктор никогда себе такого не позволял. Для него закон был не пустой звук».



Вспомнил Степашин и о характере Черкесова. Уже в середине 2000-х Черкесов написал статью в «Коммерсанте» под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев», в которой рассказал о «войне групп» внутри спецслужб. В статье он заметил, что постсоветское общество удержал от распада только «чекистский крюк». В публикации он призывал «чекистов» отказаться от личного обогащения и взять на себя ответственность за страну. В 2010-м президент освободил Черкесова от его последней должности на госслужбе. «Русский Newsweek» отмечал, что эта отставка «стала первым случаем, когда ближайший соратник Путина уходит в никуда». Через год Черкесов избрался депутатом Государственной думы от КПРФ.



«Виктор был непрост, он имел свою точку зрения и никогда не прогибался под обстоятельства. К сожалению, его потенциал не был до конца востребован. Вить, ты понимаешь, это жизнь», — грустно заметил Степашин.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После Степашина говорили и первый зам главы СК Александр Федоров, и экс-депутат Госдумы Алексей Александров. Вице-спикер Заксобрания и в прошлом декан журфака Санкт-Петербургского госуниверситета Марина Шишкина, дружившая с семьёй Виктора Черкесова (он был женат на главе сейчас признанного иностранным агентом информационного агентства «Росбалт» Наталье Чаплиной), говорила о покойном как о чрезвычайно начитанном человеке с пытливым умом.



Выступила с последним словом и заместитель полномочного представителя президента Любовь Совершаева. Она говорила о душе, о боге и пустоте, которая образуется, когда уходит человек. В церкви Совершаева стояла поодаль от представителей власти, которые окружили скорбящую семью Черкесова. Особняком, затерявшись в толпе, остался и бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Лишь после окончания церемонии в храме он подошёл к губернатору Александру Беглову и что-то, активно жестикулируя, начал ему рассказывать. Из церкви, следуя за гробом, они выходили вместе. В этот момент на стоящую рядом в лесах колокольню с шумом обрушился шквальный ветер, заставив бывшего и нынешнего губернаторов одновременно вздрогнуть и обернуться.



От церкви до кладбища гроб с Черкесовым провожала траурная процессия. За катафалком шли бывшие и действующие чекисты и силовики, мужчины с гладкими седыми волосами, в тёмно-серых пальто и лакированных ботинках. Они обсуждали свой трудовой стаж, юбилеи знакомых генералов, поездки в Москву. «Он пытался объясниться с Путиным, но так и не вышло как-то нормально это сделать», — говорил один из участников процессии другому. Мужчины вздыхали, качали головами, продолжая обсуждать то, что их тревожило. Они были представителями уже ушедшей эпохи и осознавали это и сами. «У каждого поколения своя война», — говорили они, видимо, обсуждая какие-то из последних событий.



Александр Беглов, в отличие от многих других именитых провожающих, остался до самого конца похорон. После залпа орудий (в последний путь Черкесова провожали со всеми полагающимися почестями, под военный оркестр) он был среди первых, кто кинул горсть земли в могилу. Когда церемония завершилась, он, взяв у помощника цветы, пройдя по соседней дорожке, оказался у ещё одной могилы и положил розы на гранитную плиту. На плите под фотографией стояли дата смерти, 25 июня 2022 года, и подпись — «Дмитрий Константинович Голощапов». (За несколько дней до этой даты в квартире уже в прошлом влиятельного православного бизнесмена Константина Голощапова прошли обыски, сам он был к этому моменту уже за границей.)



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»