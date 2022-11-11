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    В Ставропольском крае школьник во время драки убил одноклассника

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    Подросток погиб во время драки со сверстником в станице Барсуковской. Стычка одноклассников произошла в школе во время перемены. Подробности сообщает 11 ноября Следственный комитет Ставрополья.

    По данным следствия, 10 ноября 15-летние подростки устроили драку, во время которой один передавил второму сонную артерию. Местные СМИ утверждают, что конфликт начался из-за того, что один юноша испачкал мелом пиджак второго. Оппонент скончался, реанимационные мероприятия не помогли.

    По факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

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