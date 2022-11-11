В Ставропольском крае школьник во время драки убил одноклассника

Подросток погиб во время драки со сверстником в станице Барсуковской. Стычка одноклассников произошла в школе во время перемены. Подробности сообщает 11 ноября Следственный комитет Ставрополья.



По данным следствия, 10 ноября 15-летние подростки устроили драку, во время которой один передавил второму сонную артерию. Местные СМИ утверждают, что конфликт начался из-за того, что один юноша испачкал мелом пиджак второго. Оппонент скончался, реанимационные мероприятия не помогли.



По факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

