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    В Чите покончил с собой президент федерации панкратиона Сороканюк. Он был свидетелем по делу об избиении детей

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    Скончался президент федерации панкратиона Забайкалья и чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк. Как пишут 11 ноября РИА «Новости» со ссылкой на главу минспорта Забайкалья Андрея Середкина, 32-летний спортсмен покончил с собой.

    Его тело обнаружили в спортзале. Проводится доследственная проверка.

    Отмечается, что несколько дней назад Сороканюка допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу об истязании в детском лагере. При этом у него имеется судимость за кражу.

    Также Сороканюк проходил свидетелем по делу об избиении одним из тренеров детей в детском лагере «Жемчужина» в Читинском районе.

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