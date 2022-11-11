В Чите покончил с собой президент федерации панкратиона Сороканюк. Он был свидетелем по делу об избиении детей

Скончался президент федерации панкратиона Забайкалья и чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк. Как пишут 11 ноября РИА «Новости» со ссылкой на главу минспорта Забайкалья Андрея Середкина, 32-летний спортсмен покончил с собой.

Его тело обнаружили в спортзале. Проводится доследственная проверка.

Отмечается, что несколько дней назад Сороканюка допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу об истязании в детском лагере. При этом у него имеется судимость за кражу.