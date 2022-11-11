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    Реставратор из Русского музея познакомит с исконно русскими и нескучными иконами

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    В коллекции древнерусского искусства Русского музея — 6 тысяч икон. Неудивительно, что в ДК Лурье решили не ограничиваться экскурсией «Нескучные иконы». 14 или 27 ноября — ее продолжение, «Нескучные иконы — 2». 12+

    Фрагмент иконы «Димитрий Солунский», XII век
    Фрагмент иконы «Димитрий Солунский», XII век
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    Иногда у изображенных на иконе фигур непропорционально большие руки или глаза — и это, конечно, не от неумения рисовать. Изображая главного персонажа масштабнее других, иконописец подчеркивал его важность — так и рисуя, например, большую благословляющую руку, акцентировал на ней внимание зрителя. Святого редко на какой иконе увидишь в профиль — а бесы и грешники, наоборот, почти не поворачиваются анфас. Святых можно увидеть и без нимбов — но тогда можно понять, что речь о времени, когда Христос еще не воскрес. А без бороды святые представали, как правило, только если юны — как, например, младший брат Бориса, Глеб.

    Детали реставрации икон не менее интересны, чем детали самой иконописи. Художник-реставратор Дмитрий Пейчев занимается и «сложной реставрацией». Так называется эта категория работ. К «сложным» относилась, например, икона XVII века «Иоанн Воинственник»: живопись была под неравномерным слоем потемневшего лака, красочный слой местами был утрачен.

    Дмитрий расскажет про этапы, стили и технику как иконописи, так и реставрации (Пейчев, например, стажировался в Музее искусств Метрополитен, где знакомился с североамериканской школой реставрации). А заодно объяснит, почему некоторым иконам не надо возвращать первоначальный облик, а нужно оставить так, как есть.

    На экскурсию «Нескучные иконы — 2. За исконно русским с реставратором Дмитрием Пейчевым» идем 14 ноября в 18:00 или 27 ноября в 14:00. Подробности на сайте ДК Лурье.

    Александра Шеромова

    Фрагмент иконы «Димитрий Солунский», XII век
    Фрагмент иконы «Димитрий Солунский», XII век

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