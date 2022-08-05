Реставратор из Русского музея расскажет, как иконы выглядели раньше

Парфенон был не белым, а цветным; свеженаписанный «Ночной дозор» Рембрандта отличался от нынешнего. А какими были иконы — похожи ли они после реставрации на себя «в молодости»? Или реставраторы оставляют налет старины? Идем в Русский музей с реставратором Дмитрием Пейчевым 7, 14 или 25 августа. 12+

Темнеющий от времени покрывной лак уже сам по себе придает иконе мрачноватый оттенок. Но такое ли ощущение хотел вызывать иконописец? И если понимать, что он хотел сказать, то иконы ни в коем случае не покажутся «скучными» и «однообразными». Если на иконе по обе стороны от Христа — апостолы, или архангелы, или пророки, то важнее тот, что от Христа по правую руку. Если изображен Страшный суд, то те, кто справа от Иисуса, — праведники, слева — грешники. Если у персонажа на иконе волосы дыбом — это бес или демон (даже если рогов не имеется) или по меньшей мере еретик. А голыми на иконе могут изображаться не только Адам и Ева, но и души, и грешники в аду, и бесы.

Сейчас Русский музей отмечает 100-летие со дня открытия первой реставрационной мастерской. Этому посвящена отдельная выставка — на ней в числе «подлеченных» экспонатов есть и иконы. Дмитрий Пейчев расскажет, как восстанавливают эти древние образцы живописного искусства, и объяснит, почему даже при нарушении пропорций изображение на иконе может быть шедевром живописи.



Подробности экскурсии «Нескучные иконы. Так ли они выглядели, как сейчас. В Русский музей с реставратором Дмитрием Пейчевым» — на сайте ДК Лурье.

