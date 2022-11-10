Жителя Ставрополя, заставлявшего двухлетнего ребёнка стоять на крупе, перевоспитают в колонии

В Ставрополе отчим наказан реальным сроком за «воспитательные» пытки двухлетней падчерицу. Ему готовят место в колонии строгого режима.
Как сообщает прокуратура региона 10 ноября, виновным в систематическом истязании ребёнка признан 24-летний местный житель. Октябрьский районный суд Ставрополя установил, что затрещинами и побоями он воспитывал малолетнюю дочь супруги.
Согласно материалам дела, девочка росла в спартанских условиях. Так, в начале июня пьяный отчим заставлял её стоять на коленях и сидеть на смеси из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусной кислоте с водой. После ребёнок получил не менее сорока ударов.
«Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает прокуратура.