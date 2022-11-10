    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.24eur61

    Жителя Ставрополя, заставлявшего двухлетнего ребёнка стоять на крупе, перевоспитают в колонии

    1415
    2 комментария

    В Ставрополе отчим наказан реальным сроком за «воспитательные» пытки двухлетней падчерицу. Ему готовят место в колонии строгого режима.

    Как сообщает прокуратура региона 10 ноября, виновным в систематическом истязании ребёнка признан 24-летний местный житель. Октябрьский районный суд Ставрополя установил, что затрещинами и побоями он воспитывал малолетнюю дочь супруги.

    Согласно материалам дела, девочка росла в спартанских условиях. Так, в начале июня пьяный отчим заставлял её стоять на коленях и сидеть на смеси из соли и пшеничной крупы, разведенной в уксусной кислоте с водой. После ребёнок получил не менее сорока ударов.

    «Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает прокуратура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close