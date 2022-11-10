Вместе с чемоданом и миллионами долларов автоматчики похитили из Домодедово людей

В транспортной полиции раскрыли подробности вооружённого налёта на прилетевших в московский аэропорт долларовых миллионеров, но пока не само нападение.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО 10 ноября, налётчики в масках напали на пассажиров рейса из Бишкека и встречающих их в Домодедово. Угрожая автоматическим оружием, они отняли сумку, чемодан с наличными и усадили в свои машины встречающих.



Сколько человек похитили преступники, в полиции не уточняют.



Baza сообщала, что нападавшие с автоматами увезли из аэропорта 4 млн долларов. По предварительной информации, на эти деньги прилетевшие в Москву иностранцы собирались открыть бизнес.

