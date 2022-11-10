Беглов подписал закон о налоговых льготах для бизнеса на 7,6 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов подписал закон о налоговых льготах для бизнеса «в условиях внешнего санкционного давления», сообщает 10 ноября пресс-служба Смольного. Объем выпадающих доходов казны Петербурга составит 7,6 млрд рублей.



В следующем году ставка налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц будет сохранена на уровне 1,5%, как и условие о включении в перечень объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, с площадью от 1 тыс. кв. м.



На 10 лет от уплаты налога на имущество освобождены собственники объектов, которые появились в рамках концессионных соглашений для нужд образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения.

