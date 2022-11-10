Беглов подписал закон о налоговых льготах для бизнеса на 7,6 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов подписал закон о налоговых льготах для бизнеса «в условиях внешнего санкционного давления», сообщает 10 ноября пресс-служба Смольного. Объем выпадающих доходов казны Петербурга составит 7,6 млрд рублей.
В следующем году ставка налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц будет сохранена на уровне 1,5%, как и условие о включении в перечень объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, с площадью от 1 тыс. кв. м.
На 10 лет от уплаты налога на имущество освобождены собственники объектов, которые появились в рамках концессионных соглашений для нужд образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения.
Для ИП, которые были зарегистрированы впервые, до конца 2024 года продлены «налоговые каникулы» по патентной и упрощенной системам налогообложения (ПСН и УСН). В число тех, кто может претендовать на эту льготы, включены IT, отрасли образования и здравоохранения, туризм и ряд бытовых услуг.
Со следующего года устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций, имеющих статус регоператора по обращению с ТКО. Во время первого чтения в Заксобрании депутаты заметили, что льготы по этому закону получит «Невский экологический оператор». Члены парламента раскритиковали, что льгота в этом случае никак не скажется на снижении тарифов для населения.