Власти поддержат бизнес налоговыми льготами. В число «страдающих» организаций попал мусорный оператор

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в первом чтении документ о налоговых льготах для бизнеса. Общий объём помощи составит почти 7 млрд рублей.
Законопроектом предлагается на 10 лет освободить от уплаты налогов на имущество собственников объектов, которые созданы в рамках концессионных соглашений для нужд образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения.
Также в документе предлагается снизить на 0,5% ставку в отношении недвижимости, налог на которую рассчитывается по кадастровой стоимости. Минимальная площадь таких объектов сохраняется на уровне 1 тыс. кв. м. Аналогичные льготы предусмотрены и для физических лиц.
Кроме того, предлагается установить льготу по налогу на имущество для гаражных и гаражно-строительных кооперативов. А также до 2025 года продлить налоговые каникулы по патентной и упрощенным схемам для впервые зарегистрированных ИП.
В числе прочих по этому закону льготы получит «Невский экологический оператор». Депутатов возмутило, что при этом никакой выгоды от этого не почувствуют жители, для которых плата за мусор не изменится. «Люди не поймут такой меры», — заявил депутат Михаил Барышников. Он предложил ввести налоговые каникулы и для других организаций-подрядчиков регоператора, чтобы можно было всё же снизить цену. Однако представители Смольного заявили, что льготы по закону предусмотрены только для регионального оператора.
Документ утвердили законопроект в первом чтении.