Принес извинения, ущерб возместил. Петербургский суд решил, что делать с тем, кто напал на бригаду скорой

Суд в Петербурге вынес постановление по уголовному делу в отношении мужчины, который напал на бригаду скорой помощи. Об этом 10 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Конфликтная ситуация возникла 14 июля текущего года. В этот день прохожая заметила нетрезвого мужчину, который лежал ничком на парковке у дома 29 на проспекте Солидарности. Решив, что ему требуется помощь, она позвонила медикам. Подоспевших врачей тот встретил неласково: фельдшера ударил кулаком в голову, а позже принялся бить водителя. Его забрала полиция.

