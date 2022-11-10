Принес извинения, ущерб возместил. Петербургский суд решил, что делать с тем, кто напал на бригаду скорой

Суд в Петербурге вынес постановление по уголовному делу в отношении мужчины, который напал на бригаду скорой помощи. Об этом 10 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Конфликтная ситуация возникла 14 июля текущего года. В этот день прохожая заметила нетрезвого мужчину, который лежал ничком на парковке у дома 29 на проспекте Солидарности. Решив, что ему требуется помощь, она позвонила медикам. Подоспевших врачей тот встретил неласково: фельдшера ударил кулаком в голову, а позже принялся бить водителя. Его забрала полиция.
«Потерпевшие С. и Т. заявили ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования <...> в связи с примирением сторон, поскольку обвиняемый принес извинения, возместил причиненный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы.
Известно, что мужчина ранее не был судим. Он признал свою вину, раскаялся в содеянном и примирился с потерпевшими. На данный момент работает, учится и имеет малолетнего ребёнка на иждивении. Суд прекратил уголовное дело. Горожанина освободили из-под стражи в зале суда.