Шальной пациент вывел из строя медика у поликлиники на Солидарности

Уголовное дело о грубом пренебрежении общественным порядком возбуждено после нападения на бригаду скорой помощи в Невском районе Петербурга.

Пациент кулаками объяснил, что поездка в больницу не для него. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июля.

