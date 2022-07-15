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    Шальной пациент вывел из строя медика у поликлиники на Солидарности

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    Уголовное дело о грубом пренебрежении общественным порядком возбуждено после нападения на бригаду скорой помощи в Невском районе Петербурга.

    Пациент кулаками объяснил, что поездка в больницу не для него. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июля.

    Скорую помощь на проспект Солидарности накануне вызвала женщина, решившая, что внимание медиков требуется прохожему. Мужчина лежал ничком на парковке у дома № 29, где расположена поликлиника. В больницу, судя по всему, он не стремился и подоспевшую бригаду скорой встретил неласково. Досталось 37-летнему фельдшеру. Его увезли в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

    Обидчика тем временем забрала полиция. В отделе вместо палаты оказался житель Башкирии, десять дней назад отметивший 38-летие. Он получил административный протокол о побоях, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве и встретил утро пятницы в изоляторе временного содержания.

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