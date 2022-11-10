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    Фанаты «Зенита» в пятый раз за сезон подставили клуб под штрафные санкции

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    Футбольный клуб «Зенит» наказали за поведение болельщиков во время домашнего матча с «Ахматом». Как сообщили 10 ноября в пресс-службе РФС, петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за нецензурные кричалки фанатов во время игры.

    В случае повторного нарушения в РФС пообещали, что к «Зениту» применят более строгие санкции. Петербургскому клубу приходится расплачиваться за своих болельщиков уже в пятый раз за сезон-2022/23.

    По итогам матча также оштрафован на 30 тысяч рублей главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев за выход за пределы технической зоны.

    «Фонтанка» ранее писала, что суд в Петербурге наказал четверых болельщиков за драку на игре с командой из Грозного.

    Напомним, что игра завершилась сенсационным поражением «Зенита» со счетом 1:2. Оба своих мяча «Ахмат» забил в первые восемь минут игры.

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