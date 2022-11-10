Фанаты «Зенита» в пятый раз за сезон подставили клуб под штрафные санкции

Футбольный клуб «Зенит» наказали за поведение болельщиков во время домашнего матча с «Ахматом». Как сообщили 10 ноября в пресс-службе РФС, петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за нецензурные кричалки фанатов во время игры.



В случае повторного нарушения в РФС пообещали, что к «Зениту» применят более строгие санкции. Петербургскому клубу приходится расплачиваться за своих болельщиков уже в пятый раз за сезон-2022/23.

