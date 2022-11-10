    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.06eur61.24

    Mazda решила прекратить свою деятельность в России. Доля в заводе перейдет российскому партнеру за 1 евро

    1916
    10 комментариев

    Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России. Об этом говорится в финансовом отчете концерна от 10 ноября.

    Компания передаст свою долю в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу партнера ПАО «Соллерс». Соответствующее соглашение подписано 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила 1 евро.

    В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд йен ($ 82 млн).

    Mazda Motor выпускает во Владивостоке автомобили в рамках совместного предприятия с компанией Sollers с 2012 года. На предприятии велась сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6.

    Ранее в сентябре другой японский концерн, Toyota Motor, объявил о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Петербурге. Nissan Motor в октябре одобрила продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу России ФГУП НАМИ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close