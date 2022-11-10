Mazda решила прекратить свою деятельность в России. Доля в заводе перейдет российскому партнеру за 1 евро

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России. Об этом говорится в финансовом отчете концерна от 10 ноября.



Компания передаст свою долю в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу партнера ПАО «Соллерс». Соответствующее соглашение подписано 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила 1 евро.



В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд йен ($ 82 млн).

