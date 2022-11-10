Mazda решила прекратить свою деятельность в России. Доля в заводе перейдет российскому партнеру за 1 евро

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России. Об этом говорится в финансовом отчете концерна от 10 ноября.
Компания передаст свою долю в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу партнера ПАО «Соллерс». Соответствующее соглашение подписано 24 октября 2022 года. Сумма сделки составила 1 евро.
В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд йен ($ 82 млн).
Mazda Motor выпускает во Владивостоке автомобили в рамках совместного предприятия с компанией Sollers с 2012 года. На предприятии велась сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6.
Ранее в сентябре другой японский концерн, Toyota Motor, объявил о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Петербурге. Nissan Motor в октябре одобрила продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу России ФГУП НАМИ.