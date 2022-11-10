Во всем виноват Навальный. Прокуратура объяснила отмену концерта Anacondaz

Прокуратура Свердловской области объяснила, почему отправила полицейских на екатеринбургский концерт Anacondaz. Оказалось, что «принять меры» решили во избежание политических провокаций. Документ с описанием причины отмены концерта 10 ноября опубликовал в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.



В возражении, которое прокуратура направила в суд, объясняется, что солисты группы «поддерживали Навального А.А., выступали с критикой деятельности органов государственной власти, осуждали проведение специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». В связи с этим надзорное ведомство сообщило о концерте в ГУ МВД России по региону.

