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    Во всем виноват Навальный. Прокуратура объяснила отмену концерта Anacondaz

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    Прокуратура Свердловской области объяснила, почему отправила полицейских на екатеринбургский концерт Anacondaz. Оказалось, что «принять меры» решили во избежание политических провокаций. Документ с описанием причины отмены концерта 10 ноября опубликовал в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

    В возражении, которое прокуратура направила в суд, объясняется, что солисты группы «поддерживали Навального А.А., выступали с критикой деятельности органов государственной власти, осуждали проведение специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». В связи с этим надзорное ведомство сообщило о концерте в ГУ МВД России по региону.

    Напомним, что Anacondaz инициировали судебное разбирательство с властями Перми и Екатеринбурга после нескольких сорванных концертов подряд. В Екатеринбурге мероприятие должно было пройти 22 июня в рамках фестиваля Pauzern Picnic.

    «Фонтанка» публиковала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Anacondaz в нём тоже есть.

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