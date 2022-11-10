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    Неудачное путешествие на Дальний восток. СКА проиграл второй матч подряд

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    Поражением завершился для хоккейного клуба СКА матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Встреча проходила в Хабаровске 10 ноября.

    Армейцы уступили в овертайме со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Первыми отличились хозяева льда. На 39 минуте забил Артур Гиздатуллин. Во втором тайме из игры выбыл арбитр Максим Сидоренко, которому в голову попала шайба.

    Петербургский клуб сравнял на 43-й: большинстве реализовал Марат Хайруллин. В овертайме на 61 минуте точный бросок Михала Йордана принес «Амуру» победу.

    Таким образом СКА впервые в сезоне потерпел два поражения подряд. Оба пришлись на выезд на Дальний восток. Перед этим армейцы с Невы уступили во Владивостоке «Адмиралу». Несмотря на это петербуржцы продолжают идти на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка (25 побед, 5 поражений).

    Следующий матч СКА проведет 12 ноября в Новосибирске против местной «Сибири».

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