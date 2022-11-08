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    СКА во Владивостоке потерпел третье поражение в сезоне. Единственный гол армейцев забил Гусев

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    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Встреча проходила 8 ноября во Владивостоке.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). У «Адмирала» забили Дмитрий Сайстов (17-я минута), Иван Емец (37-я) и Рудольф Червени (59-я, в пустые ворота). Единственную шайбу у СКА забросил Никита Гусев на 54-й минуте.

    Для петербургского клуба это поражение стало лишь третьим в сезоне после 28 матчей. Армейцы по-прежнему идут на первом месте (51 очко). Следующим соперником СКА станет «Амур». Игра пройдет 10 ноября в Хабаровске.

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