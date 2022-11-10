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    Петербургская погода снова бьет «жаркий» рекорд. Это ненадолго

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    После рекордно теплой ночи в Петербурге наступил превысивший еще одну отметку день. Скоро это время может показаться действительно жарким, предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.

    «А кому надоели рекорды по теплу — терпите еще пару дней. На следующей неделе и в Санкт-Петербург придет зима», — написал он 10 ноября в своем телеграм-канале.

    Днем воздух прогрелся до +10,2 градуса, но температура может и повыситься. Точную цифру можно будет назвать после девяти вечера, отметил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    О ночном рекорде «Фонтанка» уже писала — он превысил показатель 1939 года.

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