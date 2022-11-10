Росгвардейцы первыми поздравили сотрудников МВД Петербурга с праздником: и грабеж раскрыли, и «миллион» алых роз привезли

За десять минут сделали сотрудникам полиции Выборгского района Петербурга подарок к профессиональному празднику коллеги из Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 10 ноября, к наряду ОВО во время патрулирования в 5:45 обратилась сотрудница цветочного магазина. По словам женщины, в павильон, работающий круглосуточно, пришел покупатель и попросил собрать букет. Пока она выполняла заказ, он схватил вазу с букетом алых роз стоимостью 8 000 рублей и убежал.



Через девять минут наряд по приметам, которые дала пострадавшая, нашёл «цветочного грабителя».

