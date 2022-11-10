Росгвардейцы первыми поздравили сотрудников МВД Петербурга с праздником: и грабеж раскрыли, и «миллион» алых роз привезли

За десять минут сделали сотрудникам полиции Выборгского района Петербурга подарок к профессиональному празднику коллеги из Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 10 ноября, к наряду ОВО во время патрулирования в 5:45 обратилась сотрудница цветочного магазина. По словам женщины, в павильон, работающий круглосуточно, пришел покупатель и попросил собрать букет. Пока она выполняла заказ, он схватил вазу с букетом алых роз стоимостью
Через девять минут наряд по приметам, которые дала пострадавшая, нашёл «цветочного грабителя».
Он пытался убежать, но букет ему явно сильно мешал. Вместе с цветами его доставили в 57-й отдел полиции.
Накануне Росгвардия сообщала о том, что мужчина украл ведро с цветами из магазина в Кировском районе Петербурга. Его нашли днем. По словам задержанного, он проснулся в цветах и ничего не понял.