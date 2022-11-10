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    Росгвардейцы первыми поздравили сотрудников МВД Петербурга с праздником: и грабеж раскрыли, и «миллион» алых роз привезли

    2027
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    За десять минут сделали сотрудникам полиции Выборгского района Петербурга подарок к профессиональному празднику коллеги из Росгвардии.

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 10 ноября, к наряду ОВО во время патрулирования в 5:45 обратилась сотрудница цветочного магазина. По словам женщины, в павильон, работающий круглосуточно, пришел покупатель и попросил собрать букет. Пока она выполняла заказ, он схватил вазу с букетом алых роз стоимостью 8 000 рублей и убежал.

    Через девять минут наряд по приметам, которые дала пострадавшая, нашёл «цветочного грабителя».

    Он пытался убежать, но букет ему явно сильно мешал. Вместе с цветами его доставили в 57-й отдел полиции.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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    Накануне Росгвардия сообщала о том, что мужчина украл ведро с цветами из магазина в Кировском районе Петербурга. Его нашли днем. По словам задержанного, он проснулся в цветах и ничего не понял.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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